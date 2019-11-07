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السعودية.. الملك سلمان يلتقي مديرة الـ CIA بحضور مسؤولين رفيعين بالمملكة (صور)

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السعودية.. الملك سلمان يلتقي مديرة الـ CIA بحضور مسؤولين رفيعين بالمملكة (صور)
Reuters Yuri Gripas REUTERS 3
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استقبل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس في الرياض، مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) جينا هاسبل.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بأن الملك سلمان وهاسب، بحثا أثناء اللقاء عددا من المواضيع ذات الأهمية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من كلا الطرفين، بمن فيهم وزير الخارجية السعودي الجديد الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وسبق أن أفادت تقارير صحفية أمريكية، بأن CIA خلصت إلى قناعة شبه تامة بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر باغتيال الصحفي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر العام الماضي.

من جانبهم، نفى مسؤولون سعوديون كبار هذه الادعاءات، مصرين على أن تلك الجريمة ارتكبت على أيدي مسؤولين منفردين تجري محاكمتهم حاليا، ولم تتورط العائلة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال.

المصدر: واس + وكالات

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