خصصت المفوضية الأوروبية اليوم، 79 مليون يورو لدعم اليمن. وستنفق هذه الأموال على دعم مشاريع إنمائية في قطاع الخدمات العامة، والمساعدة على خلق فرص عمل للسكان المحليين.

وتهدف المساعدة المالية الأوروبية، إلى دعم السكان المحليين على الاستمرار في مقاومة العنف السائد في البلاد، وتقديم الخدمات الصحية والتعليم وتوفير المياه الصالحة للشرب.

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وقال نيفن مميكا، المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التنمية، إن المساعدات المقدمة لليمن، ستساند عمل المجالس المحلية عبر دعم قدرتها على الإدارة. وأشار إلى أن الجانب الأوروبي، يرغب أيضا، بتحفيز القطاع الخاص باليمن، خاصة الأعمال المتناهية الصغر وبالذات في المجال الزراعي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رحب بالاتفاق الموقع في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرا إلى أنه خطوة أولى نحو الاستقرار في هذا البلد.

المصدر: adnki.net