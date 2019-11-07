قال رئيس جهاز الأمن العام في إسرائيل، ناداف أرغمان، إن "الشاباك" نجح في إحباط "450 هجوما إرهابيا" خلال السنة الماضية.

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وأضاف أرغمان، في كلمته اليوم خلال مؤتمر خاص بمنظومات الأسلحة ذاتية التشغيل، "نحن جهاز يضم أشخاصا ممتازين، وبفضل التكنولوجيا المتقدمة والتآزر داخل جهازنا وبالتعاون مع السلطات الأمنية الإسرائيلية، تمكنا من التغلب على أعداء لا يستهان بهم".

وتابع "كل هذه المعطيات أتاحت لنا إمكانية إحباط 450 هجوما إرهابيا في السنة الماضية، وتوفير حياة يومية آمنة لمواطني إسرائيل".

وتأتي تصريحات أرغمان أياما بعد إعلان رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تحشد تحت ألويتها 70 ألف مسلح على الأقل، محذرا إسرائيل من "ارتكاب أي حماقة".

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على غزة الذي تسيطر عليه "حماس" منذ أكثر من 10 سنوات.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + وكالات