مقتل شخص وإصابة آخرين في استهداف أحياء حلب السورية بالقذائف

أفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) بمقتل مدني وإصابة آخرين بجروح جراء استهداف المسلحين لأحياء في مدينة حلب السورية بعدد من القذائف.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية أن "قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون من جبهة النصرة يتحصنون غرب المدينة سقطت مساء اليوم في حيي الجميلية والسريان".

وأفادت وسائل إعلام سورية بأن "جبهة النصرة وفصائل متحالفة معها استهدفت بالقذائف أحياء السريان وسيف الدولة وحلب الجديدة والجميلية"، وأضافت أن "مدفعية الجيش العربي السوري ردت على مصدر القذائف".

وأشارت تقارير لوسائل الإعلام السورية إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات، وأن القصف أسفر كذلك عن أضرار مادية.

المصدر: وسائل إعلام سورية