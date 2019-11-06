"نوة المكنسة" تتوجه نحو مصر.. والسلطات تحذر

أعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر محمد شاهين، عن اقتراب عاصفة شديدة من مصر تسمى "نوة المكنسة"، والتي من المقرر أن تضرب السواحل الشمالية للبلاد.

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وأشارت الأرصاد الجوية المصرية إلى أن محافظات الجمهورية تستقبل "نوة المكنسة" من السبت الموافق 16 نوفمبر 2019 وحتى الأربعاء 20 نوفمبر.

وحذرت الأرصاد من هذه العاصفة والتي من المقرر أن تصاحبها عواصف وأمطار غزيرة وانخفاض في درجة الحرارة.

وتأتي ظاهرة "نوة المكنسة" كل عام خلال شهر نوفمبر، كما يتوقع أن تكون قوية وشديدة هذا العام.

المصدر: صدى البلد