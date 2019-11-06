مسؤول سعودي: الرياض تجري محادثات مع الحوثيين منذ عام 2016
Reuters SAUDI PRESS AGENCY
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نقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء، عن مسؤول سعودي كبير قوله إن "الرياض تجري محادثات مع الحوثيين عبر قنوات مفتوحة منذ عام 2016".
وأعلن المسؤول أن بلاده تجري محادثات مع الحوثيين في مسعى لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك في أول تأكيد رسمي للحوار بين الجانبين.
وقال المسؤول السعودي للصحافيين:"نملك قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016، ونحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن".
يأتي ذلك، غداة توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.
المصدر: "أ ف ب"
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