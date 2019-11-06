 
مباشر

مسؤول سعودي: الرياض تجري محادثات مع الحوثيين منذ عام 2016

أخبار العالم العربي

مسؤول سعودي: الرياض تجري محادثات مع الحوثيين منذ عام 2016
Reuters SAUDI PRESS AGENCY
توقيع اتفاق الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mo4k

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء، عن مسؤول سعودي كبير قوله إن "الرياض تجري محادثات مع الحوثيين عبر قنوات مفتوحة منذ عام 2016".

إقرأ المزيد
التوقيع رسميا على
التوقيع رسميا على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية و"الانتقالي"

وأعلن المسؤول أن بلاده تجري محادثات مع الحوثيين في مسعى لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك في أول تأكيد رسمي للحوار بين الجانبين.
     
وقال المسؤول السعودي للصحافيين:"نملك قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016، ونحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن".

يأتي ذلك، غداة توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا