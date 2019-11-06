إسرائيل تفرج عن أسيرين أردنيين

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي أن السلطات الإسرائيلية ستفرج، اليوم الأربعاء، عن الأسيرين الأردنيين، هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.

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وقال الصفدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ساعات ويكون هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بين أسرتيهما في أردن الخير والعز".

وشهدت العلاقات الأردنية الإسرائيلية مؤخرا توترا، وصل إلى حد استدعاء الأردن لسفيره في تل أبيب للتشاور.

وفي 20 أغسطس الماضي، اعتقلت السلطات الإسرائيلية الشابة الأردنية هبة اللبدي البالغة من العمر 24 عاما، أثناء توجهها من الأردن إلى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وخضعت هبة للتحقيق لأكثر من شهر، ولم يُسمح للمحامي أو أي من أقاربها بزيارتها، وصدر بعدها قرار بتحويلها للاعتقال الإداري، من دون توجيه أي تهمة لها.

وفي 26 سبتمبر، صدر قرار باعتقال هبة 5 أشهر إداريا، بعد فشل المحققين الإسرائيليين في إثبات أي تهمة بحقها.

ساعات ويكون هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بين أسرتيهما في #أردن الخير والعز — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) November 6, 2019

وخاضت اللبدي ومرعي إضرابا عن الطعام في السجون الإسرائيلية، احتجاجا على اعتقالهما الإداري أثناء توجههما إلى الأراضي الفلسطينية في أغسطس 2019 وسبتمبر 2019 على التوالي، ليعلنا أمس الثلاثاء عن تعليق إضرابهما، بعدما خضعت إدارة السجون لمطالب الإفراج عنهما.

المصدر: RT