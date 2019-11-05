أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، استمرار "المشاورات الإيجابية" مع السعودية حول المنطقة المقسومة التي يدور الجدل بين البلدين حول إنتاج النفط فيها.

وقال نائب الوزير الكويتي في تصريح صحفي له، اليوم الثلاثاء، إن "المشاورات الإيجابية لا تزال مستمرة مع الأشقاء في المملكة ونتطلع الى التوقيع النهائي في أقرب وقت".

كما أكد أن الوساطة الكويتية لتسوية الأزمة في الخليج "لم ولن تتوقف"، مشيرا إلى "أننا نشعر بتفاؤل كبير وأننا نسير في الاتجاه الصحيح وهناك خطوات عملية تحققت في هذا الإطار".

بالإضافة إلى ذلك، شدد الجار الله على أهمية "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في وضع أسس راسخة لتشكيل حكومة صلبة قادرة على إدارة المشاورات المستقبلية المتعلقة بالسلام هناك.

وثمن دور السعودية في تحقيق وتمكين الاتفاق الذي يعد مدخلا لمفاوضات السلام بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

المصدر: كونا