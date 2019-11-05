أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، محادثات في واشنطن مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، حول "أهمية الوحدة" بين دول الخليج العربية لمواجهة إيران.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان، أن بومبيو والعطية بحثا "أهمية وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي للتصرفات المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني، الذي يواصل بث الشقاق في المنطقة".

كما أضافت أرتاغوس أن الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة وعددا من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في العراق وسوريا ولبنان.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع القطرية بأن بومبيو والعطية بحثا خلال اللقاء "المواضيع ذات الاهتمام المشرك" بين البلدين "وفي مقدمتها العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة"، إضافة إلى "التطورات التي تمر بها المنطقة".

وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي يستمر فيه منذ 5 يوليو 2017 توتر كبير في منطقة الخليج على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بـ "دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

المصدر: RT