مراسلنا: القوات السورية لم تدخل بعد إلى حقل الرميلان النفطي في الحسكة

قال مراسلنا في سوريا إن القوات السورية لم تدخل بعد إلى حقل الرميلان النفطي في الحسكة.

وكانت وسائل إعلام سورية نقلت أن الجيش السوري سيطر على الحقل النفطي المذكور شمال شرق البلاد.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن قوات الجيش دخلت الحقل النفطي بالقرب من قرية ملا عباس شمال غرب مدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي "لأول مرة منذ سنوات".

ويواصل الجيش السوري نشر قواته في المنطقة الحدودية مع تركيا، والتي تشمل أجزاء من محافظات الحسكة والرقة وحلب، بعد انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من هذه الأراضي بموجب تفاهمات توصل إليها الطرفان في ظل العملية العسكرية، التي أطلقتها القوات التركية يوم 9 أكتوبر ضد المسلحين الأكراد، واعتبرتها دمشق انتهاكا لسيادة سوريا.

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، تعزز القوات الحكومية السورية مواقعها في المنطقة وتنتشر في مدن وبلدات جديدة، وسط أنباء عن اشتباكات تدور من حين إلى آخر بين الجيش السوري من جهة والأتراك وحلفائهم من المعارضة السورية المسلحة من جهة أخرى.

وسبق أن توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 22 أكتوبر الماضي، إلى اتفاق ينص على دخول الجيش السوري إلى الأراضي الواقعة على الحدود بين سوريا وتركيا باستثناء منطقة عملية "نبع السلام".

المصدر: وكالات