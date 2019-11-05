نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تغريدة على موقع "تويتر"' علق فيها على الاتفاق الذي تم توقيعه في الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.

وقال الرئيس الأمريكي إن اتفاق الرياض "بداية جيدة جدا"، ودعا جميع الأطراف اليمنية للسعي من أجل التوصل لاتفاق شامل.

A very good start! Please all work hard to get a final deal. https://t.co/IYGeBqQIQ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 ноября 2019 г.

وشهدت السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

المصدر: RT