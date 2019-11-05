شهدت السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية مجموعة من الصور وثقت لحظة التوقيع واللقاءات الثنائية والجماعية، إلا أن لحظة دخول الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إلى قاعة التوقيع على "اتفاق الرياض" كانت مغايرة، وحملت في طياتها رسالة قوية.

حيث وثقت عدسات وكالة الأنباء السعودية الرسمية لحظة وصول الرئيس اليمني ماسكا بيده اليمنى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويمسك بيسراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتؤكد الصور أن العلاقة بين الزعماء الثلاثة وطيدة وقوية وتطورت بالوصول إلى "اتفاق الرياض" الذي أنهى الخلافات والصراع بين حكومة الرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

المصدر: RT + "واس"