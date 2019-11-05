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مصر.. حذف نص من قانون المتحف الكبير كان سيفتح على الحكومة "باب جهنم"

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مصر.. حذف نص من قانون المتحف الكبير كان سيفتح على الحكومة
Reuters
مصر
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حذف مجلس النواب المصري نصا من المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير بخصوص الزيارات الخاصة للمتحف.

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وتنص الفقرة المحذوفة على أنه مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح أماكن وقاعات عرض الآثار في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يتجاوز مبلغ مليوني جنيه.

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، إن "هذه المادة ستفتح على الحكومة والبرلمان باب جهنم"، متابعا: "مفيش حاجة اسمها افتح المتحف فى غير أوقات العمل الرسمية، الإعلام هيقول هنفتح للي يدفع أكتر، وهتلاقي حد جاي يقولك أديك مليون جنيه وتفتحلي".

كما حذف البرلمان نصا آخر في المادة بالمشروع المقدم من الحكومة، والخاص برسوم الزيارة بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للزائر المصري، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للزائر الأجنبي، وأرجعه المجلس إلى قانون الآثار.

المصدر: الأهرام

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