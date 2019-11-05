"الانتقالي الجنوبي": اتفاق الرياض سيمكننا من الانتصار ضد التمدد الإيراني

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، إن "اتفاق الرياض سيمكننا من تحقيق الانتصار ضد التمدد الإيراني"، معتبرا أن "الاتفاق مع الشرعية سيكبح الحوثيين".

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ورأى الزبيدي أن اتفاق الرياض يهدف لبناء المؤسسات واستقرار اليمن، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه الجهود العسكرية من اليوم نحو صنعاء لمحاربة الحوثيين.

وأعرب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عن ثقته بشكل مطلق بالقيادة السعودية، مشددا حرصه على نجاح الوساطة.

ونشرت وسائل إعلام سعودية المبادئ الستة التي يرتكز عليها "اتفاق الرياض" الذي ترعاه السعودية، وبجهود تحالف دعم الشرعية باليمن، لحل الأزمة في جنوب اليمن وتخفيف معاناة اليمنيين.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر مطلعة اليوم، أن أهم المبادئ الستة في الاتفاق تتمثل فيما يلي:

-الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي.

-وقف الحملات الإعلامية المسيئة.

-توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لإنهاء انقلاب "مليشيات الحوثي".

-مواجهة تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

-تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

-مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي.

ويتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق اليوم الثلاثاء برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وممثلين عن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

المصدر: الشرق الأوسط+ سبق