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دي ميستورا: تركيا وروسيا قادرتان على منع انهيار محادثات سوريا

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دي ميستورا: تركيا وروسيا قادرتان على منع انهيار محادثات سوريا
Reuters
مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا
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أكد مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، على الحاجة إلى الاعتماد على كل من روسيا وتركيا لإقناع أطراف المحادثات السورية لمنع انهيارها في حال نشوب مشكلة.

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ووصف دي ميستورا، في تصريحات لقناة "سي إن إن" الأمريكية، انطلاق الاجتماع الأول للجنة الدستورية لسوريا، في مدينة جنيف السويسرية الأسبوع الماضي، بـ"بالمهم للغاية".

وقال إن "روسيا وإيران تمتلكان نفوذا على نظام بشار الأسد، بينما تمتلك تركيا نفوذا على المعارضة.. في حال حدوث مشكلة، علينا الاعتماد على روسيا وتركيا بخصوص إقناع الأطراف لمنع انهيار المحادثات".

وزاد بأن دور روسيا في سوريا "مهم للغاية"، و"راسخ" منذ البداية.

وتولى دي ميستورا المهمة الأممية بشأن سوريا منتصف 2014، ثم سلمها لغير بيدرسن، أوائل 2019.

وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية برعاية الأمم المتحدة، في 30 شهر أكتوبر الماضي، والتي تضم 150 عضوا، بواقع 50 عضوا لكل من الحكومة والمعارضة السورية والمجتمع المدني.

ويهدف نشاط اللجنة الدستورية السورية إلى إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا تحضيرا لإجراء الانتخابات العامة، ولوضع بداية لعملية التسوية السياسية في هذا البلد العربي.

المصدر: الأناضول

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