 
مباشر
عاجل
مراسلنا: الجيش اللبناني أوقف عددا من المحتجين خلال عملية فتح الطرقات

مصدر لـRT: قتيلان على الأقل جراء صدامات بين الشرطة العراقية والمحتجين في ميناء أم قصر

أخبار العالم العربي

مصدر لـRT: قتيلان على الأقل جراء صدامات بين الشرطة العراقية والمحتجين في ميناء أم قصر
Reuters Essam al-Sudani
مظاهرات في البصرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnvg

قُتل شخصان على الأقل وأصيب عدد آخر أثناء تفريق الأمن العراقي مظاهرات في ميناء أم قصر جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسلنا نقلا عن مصادر أمنية أن قتلين على الأقل سقطا خلال صدامات بين المحتجين ورجال الشرطة في مدينة أم قصر التابعة لمحافظة البصرة.

وتظهر صور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة المحتجين قرب ميناء أم قصر في البصرة، على آلية تابعة للفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراقي.

وذكر نشطاء أن قوات الأمن انسحبت إلى داخل ميناء أم قصر وتركت المدرعة التي سيطر عليها المحتجون، فيما لا يزال الاعتصام مستمرا أمام بوابة الميناء.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا