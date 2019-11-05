مصدر لـRT: قتيلان على الأقل جراء صدامات بين الشرطة العراقية والمحتجين في ميناء أم قصر

قُتل شخصان على الأقل وأصيب عدد آخر أثناء تفريق الأمن العراقي مظاهرات في ميناء أم قصر جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسلنا نقلا عن مصادر أمنية أن قتلين على الأقل سقطا خلال صدامات بين المحتجين ورجال الشرطة في مدينة أم قصر التابعة لمحافظة البصرة.

وتظهر صور ومقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيطرة المحتجين قرب ميناء أم قصر في البصرة، على آلية تابعة للفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراقي.

وذكر نشطاء أن قوات الأمن انسحبت إلى داخل ميناء أم قصر وتركت المدرعة التي سيطر عليها المحتجون، فيما لا يزال الاعتصام مستمرا أمام بوابة الميناء.

اليوم صباحا فشلت عملية فتح ميناء أم قصر

من قبل الفرقه التاسعه وقوات الشغب

وتمكن المتظاهرين من ردهم وأخذ (دبابه) وسياراتهم

والآن الشارع بيد المتظاهرين.... pic.twitter.com/8d1cDnno4J — مصطفى الغزي🇮🇶 (@Mustafa____313) 5 ноября 2019 г.

المصدر: RT + وكالات