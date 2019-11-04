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آخر كلمات مصطفى طلاس في سوريا: لن تستطيعوا إسقاط النظام لأن حافظ الأسد هو من نسجه

أخبار العالم العربي

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كشف فراس طلاس، ابن وزير الدفاع السوري السابق العماد مصطفى طلاس، أن والده كان متأكدا من أن سقوط النظام السوري سيعني سقوط النظام العالمي.

وأوضح طلاس خلال حلقة من برنامج "قصارى القول" على شاشة RT، أن أباه جمعه مع أخيه عندما قررا الخروج من سوريا، وقال لهما: "هذا النظام لا تستطيعون إسقاطه لا أنتم ولا الدول العربية.. لأن حافظ الأسد هو من نسجه داخل النظام العالمي وسيسقطان معا حال سقوطه".

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