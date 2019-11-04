مصر.. مصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل غرب القاهرة

لقي 3 مصريين مصرعهم، اليوم الاثنين، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار في منزل مهجور بمدينة دمو بمحافظة الفيوم غرب القاهرة.

وتلقى مأمور مركز شرطة الفيوم، العميد محمد تعيلب، إخطارا من شرطة النجدة بمصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في منزل بعزبة رزق متى بقرية دمو التابعة لمركز الفيوم.

وقال موقع "اليوم السابع" إن عملية الفحص بينت أن الحفر تم بمنزل، قديس محروس فيلبس، حيث أشارت إلى وجود حفرة عمقها 12 مترا وقطرها 3 أمتار انهارت على العمال أثناء تنقيبهم داخلها.

وأضاف أن الانهيار أسفر عن مصرع نجل مالك المنزل، مينا قديس محروس (23 سنة)، وحسن سويلم سليم (25 سنة) وأحمد طنطاوي محمد (34 سنة).

وبين أن قوات الحماية المدنية قامت على الفور باستخراج الجثث، ونقلها لمشرحة مستشفى الفيوم العام، كما أن النيابة العامة باشرت التحقيقات.

المصدر: "اليوم السابع"