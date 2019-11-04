مغادرة قافلة أمريكية تعرضت أمس لقصف شمال شرقي سوريا إلى كردستان العراق (صور+فيديو)
RT
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غادرت القافلة الأمريكية التي تعرضت أمس للقصف من قبل فصائل مسلحة موالية لأنقرة، إلى إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي.
وذكر مراسلنا أن هذه القافلة وصلت القامشلي في الحسكة قادمة من قاعدة صرين، التي تم إخلاؤها مؤخرا بريف عين العرب شمال شرقي سوريا، وتوجهت بعد ذلك إلى إقليم كردستان العراق.
مغادرة قافلة أمريكية تعرضت أمس لقصف شمال شرقي سوريا إلى كردستان العراق— RT Arabic (@RTarabic) November 4, 2019
غادرت القافلة الأمريكية التي تعرضت أمس للقصف من قبل فصائل مسلحة موالية لأنقرة، إلى إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي.https://t.co/nrupAK66YK#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/Ohsa3OZa2m
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المصدر: RT
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