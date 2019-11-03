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انسحاب قافلة عسكرية أمريكية كبيرة من سوريا باتجاه العراق (فيديو)

أخبار العالم العربي

انسحاب قافلة عسكرية أمريكية كبيرة من سوريا باتجاه العراق (فيديو)
RT
قافلة عسكرية أمريكية
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نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الأحد، صورا ومقطع فيديو توثق انسحاب قافلة عسكرية أمريكية كبيرة من سوريا باتجاه العراق.

وتتوجه القافلة نحو العراق عبر معبر الوليد الحدودي، وتضم كما يظهر مقطع الفيديو سيارات همفي، وشاحنات عسكرية ثقيلة عالية التجهيز (HEMTTs)، وسيارات بيك آب تويوتا، وسيارات دفع رباعي، وغيرها من المعدات، بما في ذلك ما يبدو أنه معدات بناء، تنقلها شاحنات نقل مدنية.

انسحاب قافلة عسكرية أمريكية كبيرة من سوريا باتجاه العراق (فيديو)
انسحاب قافلة عسكرية أمريكية كبيرة من سوريا باتجاه العراق (فيديو)
انسحاب قافلة عسكرية أمريكية كبيرة من سوريا باتجاه العراق (فيديو)

المصدر: سانا

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