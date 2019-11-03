الجزائر.. أب يقتل زوجته و3 من أولاده (فيديو)

شهدت بلدة سطيف شرقي الجزائر، يوم الأحد، جريمة مروعة راح ضحيتها 4 أفراد من أسرة واحدة، خنقا على يد رب الأسرة.

وقالت مصادر محلية إنه تم العثور على الضحايا الأربع، جثثا هامدة داخل المسكن العائلي في قرية أولاد صابر بولاية سطيف، بينما سلم الجاني نفسه لسلطات الدرك الوطني الجزائري.

وأشارت وسائل الإعلام الجزائرية إلى أن الحادثة وقعت عقب نشوب خلاف عائلي بين الزوجة الضحية والجاني (47 عاما)، بسبب السكن الذي كان من المفترض أن تنتقل العائلة إليه، إلا أن الزوج رفض ذلك.

وأفادت بأنه وعند رجوع الزوجة إلى البيت، ليلة السبت، لأخذ أغراضها بعد أن كانت في بيت أهلها، ارتكب الزوج جريمته، وأقدم على خنق الضحايا بواسطة حبل كل على حدة داخل إحدى غرف المنزل.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية