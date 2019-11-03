انطلقت فعاليات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات "imx19"، اليوم الأحد، بقيادة البحرية المركزية الأمريكية في المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى شمال الخليج.

وشاركت القوات البحرية الملكية السعودية في التمرين، وكان في استقبالها في قاعدة ميناء سلمان البحرية بمملكة البحرين، الملحق العسكري العميد الركن فهد بن إبراهيم الثنيان.

وبين العميد الثنيان أن الأهداف المشتركة للتمرين تتمثل في تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة لتوطيد العلاقات بين الدول المشاركة.

من جهته، أوضح مساعد قائد التمرين البحري الدولي المختلط وقائد قوة واجب البحرية السعودية، العميد البحري الركن عبد الله بن فهيد الشمري، أن مشاركة البحرية الملكية في التمرين الدولي تأتي حرصا من قيادة القوات البحرية على تعزيز العلاقات الدولية وإدامة العمل المشترك مع باقي بحريات دول العالم، والمتمثل في مشاركة 56 دولة و7 منظمات عالمية.

وأفاد بأن التمرين سينفذ على مرحلتين، الأولى مرحلة التدريب النظري والأكاديمي وذلك بوضع الفرضيات التي تعيق حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة العالمية، ومن ثم تحليلها وإيجاد طرق الحل البديلة، بتواجد وإشراف من كلية الحرب الأمريكية.

أما المرحلة الثانية، فتشمل إبحار جميع السفن القتالية المشاركة في التمرين وإجراء المناورات التي تخص عمليات الأمن البحري المختلفة، بهدف ردع وتحييد أي تهديد يشكل خطرا على خطوط المواصلات البحرية الدولية.

وأضاف العميد الشمري أن مثل هذه التمارين لها انعاكاسات وفوائد ايجابية على البحرية السعودية في توحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة مع باقي بحريات دول العالم وكذلك رفع مستوى القدرة القتالية.

اكتمال وصول وانطلاق القوات المشاركة في التمرين البحري الدولي ( IMX19) في دولة #البحرين الشقيقة 2019.https://t.co/NK3V3FmTJlpic.twitter.com/IeN4tqCWow — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) 3 ноября 2019 г.

جانب من اكتمال وصول وانطلاق القوات المشاركة في التمرين البحري الدولي ( IMX19) في دولة #البحرين الشقيقة 2019. pic.twitter.com/N1qcd3bDdt — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) 3 ноября 2019 г.

#فيديو_الدفاع

اكتمال وصول وانطلاق القوات المشاركة في التمرين البحري الدولي ( IMX19) في دولة #البحرين الشقيقة 2019. pic.twitter.com/LnHt1I01ne — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) 3 ноября 2019 г.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية