القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للحوثيين شمال الضالع

أسقطت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، في محافظة الضالع جنوب غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الحزام الأمني في القطاع الخامس استهدفت طائرة استطلاع مسيرة لجماعة أنصار الله، خلال تحليقها في سماء منطقة مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع"​​​.

وأضاف أنه "تبين من خلال الفحص الأولي أن الطائرة استطلاعية، وكانت ترصد مواقع عسكرية في جبهة مريس، قبيل استهدافها وإسقاطها".

ولفت إلى أنه تم تسليم حطام الطائرة إلى فريق فني عسكري.

وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، داخل اليمن، وعلى أراضي السعودية التي تقود منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.

المصدر: سبوتنيك