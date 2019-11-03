وسط استمرار التوتر مع تركيا، أطلقت مصر واليونان وقبرص، اليوم الأحد، التدريب العسكري البحري الجوي المشترك "ميدوزا – 9"، لمواجهة "تهديدات محتملة في البحر الأبيض المتوسط".

وذكر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، عبر بيان: "في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة لتعزيز ودعم التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك ميدوزا - 9 بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية، والذي يستمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط بدولة اليونان".

ويأتي التدريب، حسب الرفاعي "في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الشقيقة والصديقة وإظهار ما وصلت إليه القوات المشاركة من القدرة القتالية العالية والمستوى الراقي من التدريب لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر المتوسط".

وأطلقت مصر واليونان وقبرص هذه التدريبات في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الدول الـ 3 تقاربا ملموسا وسط التوتر مع تركيا، التي بدأت في مايو الماضي أنشطة التنقيب عن الغاز في مياه بالبحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الخالصة لجمهورية قبرص، وسط انتقادات واسعة من قبل القاهرة وأثينا ونيقوسيا.

المصدر: RT