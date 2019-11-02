فلسطين.. "سرايا القدس" تصدر بيانا عسكريا

أصدرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مساء يوم السبت، بيانا علقت فيه على القصف الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة فجر السبت.

وأكدت "السرايا" في البيان أن "تهديدات قادة إسرائيل بشن حرب على قطاع غزة، ليست جديدة على الشعب ولا تزيده إلا إصرارا على الثبات ومواصلة حماية أبناء الشعب والجهاد ضد المحتل المتغطرس".

وشددت السرايا على "أنها ستبقى تدافع عن شعبها ما دام هناك عدوان، ولن تسمح للكيان الصهيوني بتثبيت معادلات جديدة"، مشيرة إلى أن "هذا العدو لا يجب أن يشعر بالراحة وألا يعيش مطمئنا، طالما يرتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويحتل أرضه".

وأفادت بأنها تمتلك "مساحة كبيرة جدا للتعامل مع واقع الميدان في حال أقدمت تل أبيب علي أي حماقة تمس بأبناء الشعب أو بقيادة المقاومة".

واعتبرت "سرايا القدس" أن من واجب المقاومة أن تدافع عن أبناء الشعب.

المصدر: RT