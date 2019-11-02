"سلطة الانتخابات" في الجزائر تعلن قائمة المرشحين لمنصب الرئيس

أعلن رئيس "السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات الرئاسية"، محمد شرفي، عن قائمة تضم 5 شخصيات تم قبولها لخوض انتخابات 12 ديسمبر المقبل.

وضمت القائمة وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة الأسبق عبد القادر بن قرينة، ووزيري الحكومة الأسبقين، عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، إلى جانب رئيس حزب "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد.

سبق برس

وقال شرفي إن 23 شخصية قدمت ملفات للترشح لانتخابات الرئاسة، وقد درس ملفاتهم 30 مستشارا من المحكمة العليا و10 من مجلس الدولة وأمين ضبط.

ووصف شرفي الانتخابات المقبلة بأنها "أول انتقال حر وديمقراطي للرئاسة منذ الاستقلال"، نظرا لظروف "الشفافية" التي أحاطت بعملية قبول ملفات الترشح.

المصدر: RT