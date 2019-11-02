افتتح وزير الآثار المصري، خالد العناني، معرض الملك الفرعوني، توت عنخ آمون، أمس الجمعة، بالعاصمة البريطانية لندن، في احتفالية ضخمة حضرها حوالي 1000 مدعو.

وحضر مراسم الافتتاح السفير المصري لدى بريطانيا، طارق عادل، وعالم الآثار، زاهي حواس، وكوكبة من الشخصيات العامة وأثرياء ونجوم المجتمع البريطاني، إلى جانب رجال أعمال وصحفيين وموسيقيين وممثلين ورياضيين عالميين.

RT

ويضم المعرض 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الفرعوني، من بينها عدد من التماثيل المذهبة والخشبية والصناديق والأواني.

RT

وقال الوزير العناني إن المعرض يضم مجموعة صغيرة جدا من كنوز الملك الفرعوني الموجودة في مصر، والتي يصل عددها إلى أكثر من 5400 قطعة، مشيرا إلى أن المعرض يعتبر حدثا خاصا، حيث تجمع بين الشعب البريطاني والملك توت عنخ آمون علاقة خاصة منذ عام 1922 حين اكتشف عالم الآثار البريطاني، هيوارد كارتر، مقبرة الملك الشاب وكنوزها بمدينة الأقصر.

RT

وأضاف العناني أن الإحصائيات تشير إلى بيع 285.000 تذكرة لزيارة المعرض، وهو رقم يفوق عدد التذاكر التي بيعت قبل الافتتاح الرسمي للمعرض في محطته الثانية بالعاصمة الفرنسية باريس.

RT

وتعتبر مدينة لندن المحطة الثالثة لمعرض كنوز توت عنخ آمون التي تجوب العالم تزامنا مع الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة هذا الملك الفرعوني.

المصدر: RT