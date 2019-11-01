اعتبر فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "نفاق" بعض الدول لـ "الإرهاب" يشبه ما وصفه بـ "الحصار الجائر" الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر.

وقال أوقطاي، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة: "يجب أن يعلم هؤلاء الذين يحاولون الإساءة لتاريخنا وموقفنا حيال الإرهاب في أروقة برلماناتهم أننا لن نعير اهتماما للتهديدات ولن نتراجع عن طريقنا".

وأضاف أوقطاي، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "المرحلة الراهنة كشفت نفاق العديد من الدول للإرهاب. وهذا النهج شبيه بالحصار الجائر والعقوبات التي فرضها الرباعي العربي على قطر".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تواجه فيه تركيا انتقادات كثيرة بسبب عمليتها العسكرية "نبع السلام"، التي أطلقتها في شمال شرق سوريا يوم 9 أكتوبر ضد عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية المصنفة إرهابية من قبل أنقرة، وحليفة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم "داعش".

وبعد أن تبنى مجلس النواب التابع للكونغرس الأمريكي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تشريعين يدين الأول ما وصف بإبادة الأرمن في الدولة العثمانية ويدعو الثاني إلى فرض العقوبات على تركيا بسبب العملية في سوريا، صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يعارض بشدة التحركات العسكرية التركية ضد "وحدات حماية الشعب".

وتشهد العلاقات التركية القطرية تقاربا ملموسا على مدار السنتين الماضيتين في ظل توتر داخلي كبير في منطقة الخليج، اندلع على خلفية بدء كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو من العام 2017، إجراءات "مقاطعة" قطر، التي اتهمتها الدول الـ4 بدعم الإرهاب، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الطرفين.

المصدر: الأناضول + وكالات