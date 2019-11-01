 
مباشر

الكرملين: نأمل أن تستمر اللجنة الدستورية السورية في عملها بدون ضغوط خارجية

أخبار العالم العربي

الكرملين: نأمل أن تستمر اللجنة الدستورية السورية في عملها بدون ضغوط خارجية
Sputnik Natalia Seliverstova
الكرميلن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mn9i

أعرب الكرملين عن أمله في أن تستمر اللجنة الدستورية السورية في عملها، وألا تمارس دول ثالثة ضغوطا عليها.

وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثمن، خلال ترأسه مجلس الأمن القومي، الاجتماع الأول للجنة الدستورية.

وعقدت اللجنة أول اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي، في جنيف، ويتمثل هدفها الرئيس في إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا تحضيرا لإجراء الانتخابات العامة ولوضع بداية لعملية التسوية السياسية للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وتتكون اللجنة من 3 أجزاء متساوية، ويضم كل منها 50 ممثلا من كل من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني.

ومن المتوقع أن يقوم الـ150 المشاركون في اللجنة بتقرير مصير المشاريع الدستورية التي ستصوغها اللجنة المصغرة التي تضم 45 شخصا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أردنيون يهددون بالانتحار.. والسبب؟