الكرملين: نأمل أن تستمر اللجنة الدستورية السورية في عملها بدون ضغوط خارجية

أعرب الكرملين عن أمله في أن تستمر اللجنة الدستورية السورية في عملها، وألا تمارس دول ثالثة ضغوطا عليها.

وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثمن، خلال ترأسه مجلس الأمن القومي، الاجتماع الأول للجنة الدستورية.

وعقدت اللجنة أول اجتماع لها يوم الأربعاء الماضي، في جنيف، ويتمثل هدفها الرئيس في إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا تحضيرا لإجراء الانتخابات العامة ولوضع بداية لعملية التسوية السياسية للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وتتكون اللجنة من 3 أجزاء متساوية، ويضم كل منها 50 ممثلا من كل من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني.

ومن المتوقع أن يقوم الـ150 المشاركون في اللجنة بتقرير مصير المشاريع الدستورية التي ستصوغها اللجنة المصغرة التي تضم 45 شخصا.

المصدر: نوفوستي