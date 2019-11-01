رئيسا الأركان الروسي والتركي يبحثان المستجدات في سوريا

بحث رئيسا الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، والتركي يشار غولر، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، تطور الأوضاع في سوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن غولر وغيراسيموف تبادلا وجهات النظر حول المستجدات اليومية في سوريا.

ويتزامن هذا الاتصال مع بدء اليوم قوات روسية وتركية تسيير أولى دورياتها المشتركة في شمالي سوريا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق روسي - تركي تم التوصل إليه في 22 أكتوبر الماضي، حول انسحاب تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.

هذا وكان الجيش التركي قد أطلق عملية عسكرية في 9 أكتوبر الماضي، بمشاركة "الجيش الوطني السوري"، أطلق عليها اسم "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات بشمالي سوريا.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين الأكراد من المنطقة، وأعقبه اتفاق تركي - روسي في 22 من الشهر ذاته يقضي بتسيير قوات من البلدين على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.

المصدر: الأناضول