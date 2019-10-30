دعوات أوروبية للإسراع بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

أكد رؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لبنان، على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والشروع في تنفيذ الإصلاحات تلبية للمطالب الشعبية.

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وقالوا في بيان، إنه "وبعد استقالة رئیس الحكومة سعد الحريري من الضروري تشكيل حكومة جديدة بدون تأخير وتنفيذ الإصلاحات وإجراء حوار شامل مع المجتمع المدني".

ودعوا للاستجابة إلى مطالب المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع وعبروا عن خيبة أملهم إزاء الوضع السياسي في البلاد.

وأكد البيان، على "الشراكة القوية والدائمة" بين الاتحاد الأوروبي ولبنان وشعبه ودعم استقراره وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي.

وأشاد بسياسة ضبط النفس التي انتهجتها القوى الأمنية حتى الآن في التعامل مع المتظاهرين، داعيا السلطات في لبنان إلى حماية جميع الاحتجاجات السلمية ومنع التحريض على العنف خلال الفترة الحرجة المقبلة.

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وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، قبول استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما أصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، بيانا جاء فيه، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أعرب عن شكره لرئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء حكومته وطلب منهم الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".

المصدر: وكالات