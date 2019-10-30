أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مراسلها في شمال سوريا، بأن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية قطع طريق "تل تمر – أبو راسين".

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وأكدت "سانا" أن هذه التطورات جاءت بعد سيطرة القوات التركية على قرى السيباطية والمناخ ورجلة الحمرا والجميلية والقاسمية بريف رأس العين.

وشهدت منطقة تل الورد بريف رأس العين في وقت سابق من اليوم اشتباكات عنيفة بين الجيشين السوري والتركي أدت إلى حركة نزوح كبيرة للأهالي.

وشن الجيش التركي مسنودا بفصائل المعارضة المسلحة السورية، هجوما عنيفا في ريف رأس العين، وخاصة على ناحية أبو راسين.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الجيش السوري دخل الأطراف الجنوبية لناحية أبو راسين، ويواصل التقدم شمالا نحو الحدود السورية – التركية.

المصدر: "سانا"