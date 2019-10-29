 
مباشر

مراسلنا: أنصار رئيس الوزراء اللبناني المستقيل يقفلون عددا من الطرقات في بيروت

أخبار العالم العربي

مراسلنا: أنصار رئيس الوزراء اللبناني المستقيل يقفلون عددا من الطرقات في بيروت
twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmle

أفاد مراسلنا في لبنان، بأن أنصار تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي قدم استقالته اليوم الثلاثاء، أقفلوا عددا من الطرقات في العاصمة بيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار تيار المستقبل قطعوا بعض الطرقات الداخلية في بيروت بالإطارات المشتعلة. وذلك إثر إعلان الحريري أنه اتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي للقاء رئيس البلاد ميشال عون وتسليمه طلب الاستقالة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بوجود انتشار كثيف لعناصر من الجيش والمخابرات والأمن العام ومكافحة الشغب والاستقصاء خصوصا عند مستديرة الطيونة.

وردد مناصرو الحريري احتجاجا على إعلانه استقالة الحكومة: "كلكن يعني كلن وعون واحد منن" في إشارة إلى ضرورة إسقاط سلطة رئيس الجمهورية.

إضافة إلى ذلك، نظم مناصرو الحريري مسيرة راجلة وبالسيارات والدراجات النارية في مدينة طرابلس شمالي لبنان، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بإسقاط منظومة الفساد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موسيقى ورقص وقبلات.. موسم الرياض الفني يثير الجدل