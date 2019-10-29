مراسلنا: أنصار رئيس الوزراء اللبناني المستقيل يقفلون عددا من الطرقات في بيروت

أفاد مراسلنا في لبنان، بأن أنصار تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي قدم استقالته اليوم الثلاثاء، أقفلوا عددا من الطرقات في العاصمة بيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار تيار المستقبل قطعوا بعض الطرقات الداخلية في بيروت بالإطارات المشتعلة. وذلك إثر إعلان الحريري أنه اتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي للقاء رئيس البلاد ميشال عون وتسليمه طلب الاستقالة.

قطع السير من قبل انصار الحريري على كورنيش المزرعة بالاتجاهين وتقاطع المدينة الرياضية باتجاه الكولا والطريق البحرية في الناعمة pic.twitter.com/PWBGerpx4t — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) October 29, 2019

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بوجود انتشار كثيف لعناصر من الجيش والمخابرات والأمن العام ومكافحة الشغب والاستقصاء خصوصا عند مستديرة الطيونة.

وردد مناصرو الحريري احتجاجا على إعلانه استقالة الحكومة: "كلكن يعني كلن وعون واحد منن" في إشارة إلى ضرورة إسقاط سلطة رئيس الجمهورية.

انصار الرئيس الحريري يقطعون بالاطارات معظم طرقات بيروت



قطع طريق قصقص بالكامل مع النفق

قطع طريق المزرعة بالكامل وخاصة قرب جامع عبد الناصر

قطع طريق البربر بالكامل pic.twitter.com/mlQRtJeHfJ — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) October 29, 2019

إضافة إلى ذلك، نظم مناصرو الحريري مسيرة راجلة وبالسيارات والدراجات النارية في مدينة طرابلس شمالي لبنان، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بإسقاط منظومة الفساد.

المصدر: RT