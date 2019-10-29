قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إنه بالرغم من تبقي ساعات قليلة على انتهاء المهلة التركية لوقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا، إلا أن المعارك لا تزال مستمرة على عدة محاور.

وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات متواصلة في المنطقة الواصلة بين تل تمر ورأس العين، بين القوات الحكومية السورية من جانب، والقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جانب آخر.

وتحاول القوات التركية من خلال هذه الاشتباكات قطع طريق أبو راسين - تل تمر، والتقدم جنوب وشرق مدينة رأس العين، باستخدام القصف المكثف والعنيف بعشرات القذائف الصاروخية، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة التركية التي تستهدف محاور القتال.

وأكد المرصد أن القوات السورية مستمرة في استكمال انتشارها على طول الشريط الحدودي الواصل بين عامودا والدرباسية، بالإضافة إلى "ظهر العرب" و"كسر" شرق مدينة رأس العين.

وأكدت أن القوات السورية انتشرت بمخافر حدودية في تلك المناطق، وفقا للاتفاق الروسي - التركي واتفاق القوات السورية مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في ظل استمرار انسحاب الأخيرة من المنطقة.

ويشير المرصد إلى أنه منذ الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 9 أكتوبر (بدء العملية العسكرية التركية) وحتى اللحظة، سجلت عمليات نزوح للمدنيين من مناطق متفرقة في منطقة شرق الفرات، فرارا من العمليات العسكرية.

وبحسب إحصاءات المرصد، فإن عدد النازحين تجاوز 300 ألف مدني نزحوا من بلداتهم ومدنهم وقراهم، حيث تتواصل حركة نزوح المدنيين من مناطقهم في تل أبيض ورأس العين والدرباسية وعين العرب وعين عيسى ومناطق أخرى شرق الفرات عند الشريط الحدودي مع تركيا، وسط أوضاع إنسانية صعبة تعيشها المنطقة من التصاعد الكبير في أعداد النازحين ووجهتهم.

وعلى مدار تلك الفترة، "قتل 130 مدنيا نتيجة للقذائف العشوائية والقصف والمعارك التي تشنها تركيا على شمال سوريا، موضحا أن 33 منهم قتلوا جراء غارات جوية تركية استهدفت مدينة رأس العين ومحيطها وريفها الشرقي وقرية الريحانية بريف المالكية بينهم مواطنة واثنان من طاقم صحفي محلي، و28 جرى توثيق مقتلهم بقصف واستهداف مدينة رأس العين، و38 بينهم طفل ومسؤولة حزبية ومواطنتان جراء استهدافهم بالرصاص وإعدام ميداني من قبل فصائل موالية لتركيا على الأوتوستراد جنوب مدينة تل أبيض ومناطق شمال عين عيسى وبلدة سلوك بينهم 4 من الفرق الطبية، و7 بينهم اثنان من موظفي الإدارة الذاتية بالقصف البري على محيط تل أبيض، و6 بينهم طفل ومواطنة ورجلان مسنان جراء قصف صاروخي استهدف أحياء البشيرية وقدروبك والزيتونية بمدينة القامشلي، و5 بينهم طفل في القصف على محيط وريف منطقة رأس العين بريف الحسكة، و4 جراء ضربات جوية تركية على قرية الباجية بمنطقة تل أبيض، و3 جراء عمليات قنص على قرى تابعة لتل أبيض، وطفلة في قصف استهدف ريف القحطانية، ورجل جراء استهدافه بقناص القوات التركية في مدينة الدرباسية، ومواطنة برصاص قناص تركي في مدينة القامشلي، ورجل جراء قصف صاروخي تركي على أطراف قرية قصر ديب بريف المالكية، بالإضافة إلى مقتل 2 في قصف فصائل موالية لتركيا على قرية الفارات شمال مدينة منبج، وطفلة جراء قصف صاروخي من قبل التركية على أحد قرى بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة".

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"