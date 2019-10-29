أعلن الديوان الملكي لـ"دولة الجبل الأصفر" المزعومة على حدود مصر والسودان، أن أجهزة "المملكة" باشرت قبول طلبات التوطين على أراضي "الجبل الأصفر".

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وأشار مستشار الشؤون السياسية بديوان "الجبل الأصفر" عبد الإله اليحياء، الذي يتخذ من جنيف مقرا مؤقتا لحكومته التأسيسية في تصريح لموقع "القبس"، إلى أن المملكة تم تدشينها رسميا على مساحة 2060 كيلومترا مربعا، وسيبدأ الدخول والتوطين أراضيها في نهاية 2020، وستكون دولة وفق نظام نموذجي اقتصادي إقليميا وعالميا.

وأضاف أن "الدولة" سيقطنها 21 مليون نسمة بحلول 2040، ويحكمها الشيخ عبد الإله بن عبد الله، حيث استقبلت نحو 17 ألف طلب من الكويت للانضمام للحصول على مواطنتها، منهم 12 ألفا من فئة البدون، و5 آلاف من جنسيات عربية مقيمة في الكويت (العراق- سوريا- اليمن)، وتم قبول نحو 6 آلاف شخص منهم، وحصلوا على السجل المدني الوطني.

وأعرب اليحياء عن تطلع "المملكة" لعلاقات دبلوماسية مع الكويت، حيث كشف أن وزارة خارجية "المملكة" أرسلت كتابا رسميا لوزارة الخارجية الكويتية تطلب فيه علاقات دبلوماسية واقتصادية بين البلدين، وعقد لقاء ثنائي وفتح سفارة في الكويت، مشيرا إلى أن دستور الجبل الأصفر يعتد بدستور الكويت ونظامها البرلماني.

وفي 5 سبتمبر الماضي خرجت سيدة أمريكية من أصول لبنانية تدعى نادرة عواد ناصيف عبر مقطع فيديو من أوكرانيا، تدعي فيه إقامة دولة عربية جديدة باسم "الجبل الأصفر"، في أرض لا تتبع لأحد، تقع بين مصر والسودان، ستصبح مأوى للاجئين والمهجرين.

المصدر: "القبس"