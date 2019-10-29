أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو تأمل في أن يكون انطلاق أعمال اللجنة الدستورية "بداية جيدة لتسوية سياسية حقيقية في سوريا".

وجاءت تصريحات بيسكوف قبل يوم من بدء أعمال اللجنة الدستورية، المزمع انطلاقها غدا حسب ما أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون من جنيف.

وردا على سؤال عما إذا كانت بداية أعمال اللجنة ستسمح بتمثيل حقيقي للمعارضة في السلطة السورية بالقول إنه "من المستحيل الإجابة عن هذا السؤال، إذ تجتمع اللجنة الدستورية للمرة الأولى".

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يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن في الـ23 من سبتمبر الماضي عن إكمال تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وتتكون اللجنة من 150 عضوا، 50 عن كل من الحكومة، والمعارضة والمجتمع المدني، وستعقد أولى جلساتها في جنيف غدا الأربعاء.

وسيصل وزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستانا الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود تشاووش أوغلو، والإيراني جواد ظريف إلى جنيف للاجتماع مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، لبحث سير عمل اللجنة.

المصدر: "سبوتنيك"