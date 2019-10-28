 
مباشر

"المرصد": اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحين في ريف رأس العين

أخبار العالم العربي

Reuters SANA
وحدات من الجيش السوري تدخل منطقة عين عيسى - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mm8z

أفاد "المرصد السوري" المعارض، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش السوري و"قسد" من جهة، والفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا من جهة في منطقة أبو راسين بريف رأس العين الشرقي.

وأضاف "المرصد" أن الاشتباكات يرافقها قصف واستهداف متبادل، حيث شنت الفصائل السورية هجمات بإسناد من طائرات مسيرة تركية على الجيش السوري و"قسد".

إقرأ المزيد
الجيش السوري ينتشر على امتداد 90 كم على الحدود السورية التركية
الجيش السوري ينتشر على امتداد 90 كم على الحدود السورية التركية

وحسب "المرصد"، فإن الاشتباكات تتركز على محور باب الخير وأم عشبة ودردا، وأنها أعقبت استيلاء الفصائل أمس على قرية تل ذياب التي أعلنت دمشق دخول قواتها إليها.

المصدر: "المرصد السوري"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تشيلي.. محتجون يتعاطفون مع رجال الإطفاء