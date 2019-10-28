أفاد "المرصد السوري" المعارض، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش السوري و"قسد" من جهة، والفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا من جهة في منطقة أبو راسين بريف رأس العين الشرقي.

وأضاف "المرصد" أن الاشتباكات يرافقها قصف واستهداف متبادل، حيث شنت الفصائل السورية هجمات بإسناد من طائرات مسيرة تركية على الجيش السوري و"قسد".

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وحسب "المرصد"، فإن الاشتباكات تتركز على محور باب الخير وأم عشبة ودردا، وأنها أعقبت استيلاء الفصائل أمس على قرية تل ذياب التي أعلنت دمشق دخول قواتها إليها.

المصدر: "المرصد السوري"