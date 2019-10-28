 
مباشر

أنقرة: رئيس حكومة إقليم كردستان العراق سيزور تركيا قريبا

أخبار العالم العربي

أنقرة: رئيس حكومة إقليم كردستان العراق سيزور تركيا قريبا
Reuters AZAD LASHKARI
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mm8q

أفادت وسائل إعلام تركية بأن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، سيزور أنقرة ويجتمع مع المسؤولين هناك، في وقت أشارت فيه مصادر كردية إلى أن الزيارة لن تتم في الوقت الحالي.

إقرأ المزيد
حكومة كردستان العراق تحذر تركيا من تداعيات عمليتها المحتملة شمال سوريا وتدعو لحوار مع الأكراد
حكومة كردستان العراق تحذر تركيا من تداعيات عمليتها المحتملة شمال سوريا وتدعو لحوار مع الأكراد

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي، خبر زيارة بارزاني إلى تركيا، مبينا أنه "منذ مدة جرى التخطيط لهذه الزيارة وإلى الآن هي قائمة في جدول الأعمال".

وأوضح قالن، أن "علاقاتنا مع الأكراد أزلية ولا توجد خلافات بيننا وبين الأصلاء منهم.. خلافاتنا تقتصر على الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لهم أيضا".

من جهتها، أكدت مصادر إعلامية كردية، أن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق "غير محددة وليس في جدول أعماله زيارة تركيا في القريب العاجل".

المصدر: رووداو

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هكذا كان تمثال الحرية في نيويورك لـ"فلاحة مصرية"!