أنقرة: رئيس حكومة إقليم كردستان العراق سيزور تركيا قريبا

أفادت وسائل إعلام تركية بأن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، سيزور أنقرة ويجتمع مع المسؤولين هناك، في وقت أشارت فيه مصادر كردية إلى أن الزيارة لن تتم في الوقت الحالي.

إقرأ المزيد

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي، خبر زيارة بارزاني إلى تركيا، مبينا أنه "منذ مدة جرى التخطيط لهذه الزيارة وإلى الآن هي قائمة في جدول الأعمال".

وأوضح قالن، أن "علاقاتنا مع الأكراد أزلية ولا توجد خلافات بيننا وبين الأصلاء منهم.. خلافاتنا تقتصر على الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لهم أيضا".

من جهتها، أكدت مصادر إعلامية كردية، أن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق "غير محددة وليس في جدول أعماله زيارة تركيا في القريب العاجل".

المصدر: رووداو