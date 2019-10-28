وزير خارجية فرنسا: السعودية تبدي انفتاحا على التسوية في اليمن

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن هناك "إشارات إيجابية" في جنوب اليمن لأول مرة منذ فترة طويلة، منوها بأن السعودية تبدي انفتاحا على تسوية الأزمة اليمنية.

وجاء تصريح لودريان في كلمة ألقاها في جامعة السوربون بأبو ظبي اليوم الاثنين.

وكان لودريان أكد أمس الأحد عقب لقاءه نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، أن فرنسا ستعمل مع الإمارات من أجل التهدئة في المنطقة بعد تصاعد حدة التوتر إثر الهجمات على أصول نفطية في الخليج.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أمس، أنه تمت إعادة نشر قواته في محافظة عدن جنوب اليمن "لتكون بقيادة المملكة".

وجاء هذا الإعلان بعد أيام من توقيع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، المسودة الأولى من الاتفاق الذي تم تنسيقه بوساطة السعودية لوضع حد للنزاع بين قوات الحكومة اليمنية والمجلس في جنوب اليمن.

ويقضي الاتفاق بإعادة تشكيل الحكومة وإشراك المجلس الانتقالي فيها مقابل عودة حكومة هادي إلى مقراتها في عدن.

وناشد المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن الحكومة فتح صفحة جديدة وفق اتفاق الرياض، وتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين.

المصدر: وكالات