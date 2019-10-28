وفد عسكري روسي يبحث في تركيا الوضع السوري

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن وفدا عسكريا روسيا، سيزور تركيا لبحث الوضع وآخر التطورات في سوريا.

وأكد أوغلو أن الجيش التركي سيعمل على تطهير "المنطقة الأمنية" في شمال سوريا من الفصائل المسلحة الكردية، إذا لم تنسحب.

وأضاف: "الآن لا يمكننا القول إن جميع المسلحين الأكراد، قد غادروا هذه الأراضي. سيزورنا وفد من روسيا لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها في إطار الدوريات المشتركة المقررة في شمال شرق سوريا".

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وقال إن "تعليق عملية" نبع السلام "لا يعني أن أنقرة، تخلت عن القضاء على الإرهابيين الباقين في شمال شرق سوريا".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة أبلغت تركيا بعملية تصفية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي" وأكد أن العسكريين الأتراك قاموا بتنسيق التدابير المتخذة في إطار العملية في إدلب.

وتبنّى الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان في سوتشي مؤخرا مذكرة ينسحب بموجبها المسلحون الأكراد إلى 30 كم عن الحدود بضمانات روسية، وتسير دوريات روسية سورية مشتركة في المنطقة.

المصدر: "تاس"