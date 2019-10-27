مراسلنا: إصابة عشرات المتظاهرين في بغداد بالاختناق وسط هتافات بـ"إسقاط النظام"

أشار مراسلنا في بغداد، إلى أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق بسبب إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على ساحة التحرير وسط العاصمة.

وأفاد المراسل، بأن "قنابل الغاز لا تزال تنهمر وبكثافة على المتظاهرين المتجمهرين في ساحة التحرير".

وأكد المراسل، أن أعمدة من الدخان شوهدت تتصاعد عند جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء، وأن المتظاهرين صعدوا فوق مبنى المطعم التركي بجوار الجسر، وهم يهتفون ضد الطبقة السياسية وينادون بـ"إسقاط النظام".

احتجاجات ليلية في بغداد

وكان المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، قال: إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعمل الآن على تهدئة الأوضاع وإصدار حزم إصلاح جديدة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها مع الاحتفاظ بحق المتظاهرين في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم".

وأضاف الحديثي، أن "الحكومة ستحاسب كل من تسبب بأعمال عنف وأطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، وكذلك كل من اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة".

احتجاجات ليلية في بغداد

احتجاجات ليلية في بغداد

احتجاجات ليلية في بغداد

المصدر: RT