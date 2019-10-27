الحشد الشعبي يقتل 3 "دواعش" خلال صده لهجومين منفصلين على حقول النفط

أفاد مراسلنا في بغداد، بأن قوات الحشد الشعبي قتلت 3 من عناصر "داعش" خلال صدها لهجوم على حقول "نفط خانة" في محافظة ديالى، بالتزامن مع صدها لهجوم آخر على حقل نفط بمحافظة صلاح الدين.

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وأضاف المراسل، أن "قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي، صدت الأحد، هجوما كبيرا لتنظيم داعش على حقول النفط شرقي ديالى، وقتلت ثلاثة من المهاجمين فيما لاذ الباقون بالفرار".

من جهته، أكد الحشد الشعبي في بيان له، أن قواته أنقذت سرية من شرطة حماية منشآت الطاقة بعد تعرضها لهجوم من عناصر "داعش" في حقول "علاس" النفطية بمحافظة صلاح الدين.

وقال آمر اللواء 88 بالحشد الشعبي ونس الجبارة، إنه "في ساعة متأخرة من مساء السبت وصلنا نداء من وحداتنا بوجود تعرض نفذه داعش لاستهداف شرطة الطاقة في حقول علاس مستغلين الظروف الجوية السيئة".

وأضاف، أن "آمر فوج الشرطة التي تحمي الحقول اتصل بنا للتدخل لإنقاذ الموقع وإخلاء الجرحى، كما اتصل بنا قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد محسن وطلب منا التدخل الفوري".

وتابع، أنه "بعد أخذ الموافقة من قائد عمليات شرق دجلة تحركت قوة من الفوج الثاني إلى المنطقة ودخلت باشتباك مباشر مع داعش في عمق السلسة الجبلية واستمر ساعة ونصف الساعة حيث لاذ الدواعش بالفرار بعد مشاهدة قوة الصد وكثافة النار".

المصدر: RT + الموقع الإعلامي للحشد الشعبي