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ترامب: "داعش" قتل الطيار الأردني الكساسبة والإيزيديين ببشاعة

أخبار العالم العربي

ترامب:
RT
الإيزيديون والطيار الأردني الكساسبة من ضحايا "داعش"
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عناصر تنظيم "داعش"، كانوا قتلة "باردين وشنيعين"، عندما أعدموا الطيار الأردني معاذ الكساسبة "حرقا".

ووصف ترامب الكساسبة، بـ"الطيار الرائع والمحبوب من قبل الأردنيين"، مضيفا أنه تحدث مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حينها.

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وتابع ترامب، أن "الجرائم المروعة التي نفذها داعش مثل قتل الطيار الأردني والذي وقع في أيديهم، حيث وضع في قفص وحرق حيا، وأيضا قتلهم المسيحيين في ليبيا ومصر، وقتل الإيزيديين في العراق، تجعل منه أسوأ التنظيمات الإرهابية".

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وأعلن الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها القوات الأمريكية في شمالي سوريا، واستغرقت ساعتين.

ونشر تنظيم "داعش" فيديو عام 2015، أظهر فيه عملية إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا، في عملية أثارت غضب واستهجان العالم أجمع.

المصدر: وكالات

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