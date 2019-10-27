"هيئة تحرير الشام" تحاصر موقع الإنزال الأمريكي

ضربت "هيئة تحرير الشام" طوقا أمنيا اليوم، حول موقع الإنزال الأمريكي في منطقة باريشا بريف إدلب الشمالي، ومنع مسلحوها وسائل الإعلام من الاقتراب، مستثنين فرق الإنقاذ.

ويظهر في الفيديو الذي تم تصويره في مكان تنفيذ العملية بعيد انتهائها، رجل مدني يروي لعناصر يبدو أنهم من "هيئة تحرير الشام"، جاؤوا لتفقد المكان، تفاصيل ما حدث.

US media talk about the death of ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi in a US raid endorsed by US President Donald Trump! pic.twitter.com/rlpgd6vpCJ — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) 27 октября 2019 г.

وأكد الرجل، الذي كان يرعى الأغنام في المنطقة، أن قوة أجنبية برفقة جنود عرب، هبطت في ساعة متأخرة من الليل، وعبر مكبرات الصوت صدر نداء "أبو محمد سلامة سلم حالك".

وأوضح الراعي أن أبو محمد هو نازح من مدينة حلب، كان قد اشترى المنزل الذي تمت مداهمته.

وبعد أن أطلق الجنود النار على المنزل وداهموه، أخرجوا 3 أطفال وسلموهم للراعي، وطلبوا منه الهرب بهم مسافة كيلو متر واحد، وأخبروه بأنه يمكنه العودة إلى الخيمة التي يسكن بها قرب المنزل بعد أن يسمع 3 غارات قوية، ويقصد الجنود بذلك الغارات التي دمرت مكان العملية بعد انتهائها.

وحول مصير الأشخاص الموجودين داخل المنزل، قال رجل آخر في تسجيل صوتي تداوله ناشطون، إنه وبعد تسليم الأطفال للراعي، تم إعدام رجال ونساء كانوا داخل المنزل، وأخذت القوة الأميركية جثتين بالطائرة.

وأظهر تسجيل مصور تم تصويره أيضا بعيد انتهاء العملية قرب منتصف الليل، جثثا متفحمة لرجال في المكان الذي قصفته الطائرات الأميركية، ما يعني أن القوة الأميركية الخاصة لم تأخذ كل الجثث.

المصدر: مواقع سورية