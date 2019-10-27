"سانا": الجيش السوري يشتبك مع القوات التركية في ريف رأس العين

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية للأنباء، بأن وحدات من الجيش السوري خاضت اشتباكات مع القوات التركية في ريف رأس العين شمال سوريا.

وذكرت الوكالة، أن الجيش السوري أحكم سيطرته على 4 قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي بمحافظة الحسكة، هي أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية، وقلص المسافة باتجاه الحدود التركية إلى 3 كم.

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وكانت وكالة "سانا" قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش التركي مسنودا بفصائل المعارضة المسلحة السورية شن هجوما عنيفا في ريف رأس العين، وخاصة على ناحية أبو راسين.

وأشارت إلى أن الجيش السوري دخل الأطراف الجنوبية لناحية أبو راسين، ويواصل التقدم شمالا نحو الحدود السورية – التركية.

المصدر: سانا