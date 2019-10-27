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القضاء اللبناني يحظر إخراج الدولارات بالحقائب من البلاد

أخبار العالم العربي

القضاء اللبناني يحظر إخراج الدولارات بالحقائب من البلاد
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أمر القضاء اللبناني بحظر إخراج الدولارات بالحقائب إلى خارج البلاد بتصاريح عادية معتمدة من مصرف لبنان، في ظل استمرار المطالب بإسقاط كل الحمايات عن أباطرة الفساد والنهب.

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وأصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرارا قضائيا بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية كي لا يتمكن الذين نهبوا المال العام من تهريبه للخارج.

وقال: " عمليات إخراج الأموال كانت تتم بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية، وتم التنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحيث ستعمد مديرية الجمارك إلى إخضاع عمليات نقل الأموال إلى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي إلى تحديدها".

ومن جهته، قال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في تغريدة على "تويتر": "الشباب الثائر يطرق أبواب الدولة العصرية...الأصوات مدوية في الميادين التغيير آت، آت...فلتسقط كل الحمايات لأباطرة الفساد والنهب...التنظيم الشعبي الناصري باق، باق في الساحات و الميادين".

وتتواصل الاحتجاجات لليوم الحادي عشر في لبنان، ولا يزال مشهدها مشابها ليومها الأول، رغم انخفاض حدة التظاهرات في معظم أرجاء البلاد بفعل الحديث عن خطة للجيش لفتح الطرقات.

المصدر: "الوكالة الوطنية"

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