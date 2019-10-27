"حصان صالح" يفجر الخلافات بين الحوثيين (صور + فيديو)

أثار اختفاء حصان الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، المصنوع من الذهب الخالص، خلافات بين قيادات ومنظّري جماعة الحوثي في صنعاء.

وكشفت مصادر في العاصمة اليمنية في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن اختفاء الحصان فجر أزمة كبيرة في أوساط الحوثيين، إذ عمدت الجماعة إلى اعتقال عشرات من مشرفيها الذين اقتحموا منزل الرئيس الراحل في مديرية سنحان جنوب شرق صنعاء أثناء أحداث ديسمبر 2017.

ووجهت للمشرفين تهمة سرقة الحصان الثمين الذي حصل عليه صالح هدية، ويرمز إلى "حزب المؤتمر الشعبي العام" الذي أسسه.

وأفادت المصادر بأن الحصان كان موجودا في مجلس الرئيس صالح واختفى منه عقب اقتحام نفذه الحوثيون حينها، مرجحة سرقته وتهريبه وبيعه في الخارج.

جدير بالذكر أن الحصان يزن أكثر من 10 كغ، وكان دائما يظهر إلى جوار الرئيس اليمني الراحل في اللقاءات والحوارات التلفزيونية التي يجريها داخل منزله.

RT

RT

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية