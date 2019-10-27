مكتب رئيس وزراء العراق لـRT: عبد المهدي لا ينوي الاستقالة

أكد مصدر في مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اليوم الأحد، أنه مستمر في تنفيذ مهامه وليس لديه أي نية للاستقالة من منصبه.

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وقال المصدر: "عبد المهدي لم يتحدث عن الاستقالة ولا حتى مع أقرب المقربين منه، وهو الآن يعتبر أن لديه مهمة تتمثل بتحقيق مطالب المتظاهرين وإجراء تعديلات وزارية، ولا نية له أو حتى فكرة للاستقالة... الحديث عن استقالة عبد المهدي عار عن الصحة".

يذكر أن وسائل إعلام عراقية وعربية تحدثت عن وجود نية لدى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بالاستقالة من منصبه.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مصادر قولها، إن عبد المهدي بحث الأسبوع الماضي قرار استقالته مع ممثلين عن كتلتي "سائرون" و"الفتح" النيابيتين، لكنه لقي رفضا صريحا لهذه الخطوة.

المصدر: RT