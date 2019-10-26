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مراسلنا: تحالف الصدر يعلن تحوله للمعارضة ويبدأ اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان

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مراسلنا: تحالف الصدر يعلن تحوله للمعارضة ويبدأ اعتصاما مفتوحا داخل البرلمان
Reuters
مقتدى الصدر - أرشيف
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أعلن تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، عن تحوله إلى معارضة داخل مجلس النواب العراقي.

وقال التحالف في مؤتمر صحفي، إن هذا القرار جاء "لعدم وجود خطوات حقيقية للإصلاح وصار لزاما علينا تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية في الحفاظ على العراق".

وأضاف "بناء على هذا تعلن كتلة تحالف سائرون أنها ستكون معارضة، وستعتصم داخل البرلمان لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

ودعت كتلة تحالف "سائرون" "الكتل السياسية أن تحذو حذوها".

 المصدر: RT

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