اليمن.. المجلس الانتقالي الجنوبي يوجه رسالة لحكومة هادي ويطالب بفتح صفحة جديدة لمواجهة الحوثيين

ناشد المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، اليوم، الحكومة اليمنية فتح صفحة جديدة وفق اتفاق الرياض، وتوحيد الجهود لمواجهة "الحوثيين".

وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، في تغريدة على "تويتر": "أناشد الجميع ترك كل المناكفات، وبدء مرحلة جديدة مع الاتفاق الذي هو طوق الخلاص في هذه المرحلة، وتغليب مصلحتنا جميعا وهي الانتصار للحق بتوحيد كل الجهود في مواجهة الشر الأكبر إيران وحلفاءها"​​​.

ودعا بن بريك، إلى "عدم الالتفاف للاستفزازات ولا لخطابات الكراهية"، في إشارة إلى تصريحات أطلقها اليوم نائب رئيس الحكومة اليمنية أحمد الميسري، مؤكدا الثقة بالتحالف (ضد الحوثيين) الذي تقوده السعودية منذ الوهلة الأولى".

أناشد الجميع بترك كل المناكفات وبدء مرحلة جديدة مع الاتفاق الذي هو طوق الخلاص في هذه المرحلة، وتغليب مصلحتنا جميعا وهو الانتصار للحق بتوحيد كل الجهود في مواجهة الشر الأكبر إيران وحلفائها.

ولا نلتفت للاستفزازات ولا لخطابات الكراهية.

ثقتنا بالتحالف بقيادة السعودية من الوهلة الأولى. — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) 26 октября 2019 г.

يأتي ذلك عقب ساعات من دعوة نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية أحمد الميسري، الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى التمسك بالثوابت الوطنية وعدم "مكافأة الانقلابيين والمتمردين"، في إشارة إلى اتفاق الرياض الذي يتضمن إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة.

المصدر: سبوتنيك